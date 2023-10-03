Для Baldur's Gate 3 вышел новый хотфикс

3 октября студия Larian выпустила уже восьмой хотфикс для Baldur's Gate 3 . Апдейт направлен в первую очередь на исправление основных ошибок после выхода третьего патча.

Так, обновление исправило баг с общим инвентарём персонажей. Из-за него герои передавали протагонисту предметы при исключении из партии. Авторы также устранили вылеты в мультиплеере после броска кубика и в режиме разделённого экрана, а также «побрили» кота по кличке Его Величество. Ранее у животного породы сфинкс внезапно выросла шерсть, что вызвало недоумение у фанатов.