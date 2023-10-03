Создан игровой компьютер в виде кроссовка за $3799

Cooler Master представила уникальный игровой ПК, который наверняка привлечет внимание как любителей кроссовок, так и геймеров. Готовый игровой ПК Sneaker X имеет корпус, напоминающий кроссовки большого размера с красными и белыми акцентами.

© Cooler Master

Несмотря на нестандартный внешний вид, этот игровой компьютер обладает серьезной мощностью: в нем установлены процессор Intel Core i7-13700K и видеокарта Nvidia RTX 4070 Ti.

Внутри корпуса, выполненного в стиле кроссовок, находится материнская плата формата mini-ITX, 32 Гбайт памяти DDR5, 2 Тбайт NVMe-накопителя и блок питания SFX мощностью 850 Вт. Вентиляция обеспечивается перфорированными боковыми панелями и крупным приточным вентилятором с RGB-подсветкой.