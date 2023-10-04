Названа самая популярная среди геймеров операционная система

Пользователи Steam отдали предпочтение вышедшей в 2015 году Windows 10. Об этом сообщается в актуальном отчете, опубликованном на сайте площадки.

© Unsplash

Согласно данным за сентябрь, 56 процентов пользователей игрового сервиса предпочли Windows 10. Актуальная Windows 11 оказалась на втором месте — ее доля достигла 37 процентов. Среди самых популярных ОС для геймеров также назвали Windows 7 и Windows 8, совокупная доля которых не превысила 1,5 процента.

В отчете также говорится, что доля операционных систем Microsoft среди пользователей Steam составила 96,94 процента. Ниже расположились ОС семейств Linux и macOS — 1,63 и 1,43 процента соответственно.

Кроме того, авторы отметили, что геймеры чаще всего пользуются видеокартой Nvidia GeForce RTX 3060, имеют 16 гигабайт оперативной памяти, играют на мониторе с разрешением 1920х1080 пикселей, владеют компьютером с 1 терабайтом встроенной памяти.