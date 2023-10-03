Бесплатные игры PS Plus за октябрь уже можно скачать

Sony обновила ежемесячную раздачу игр по тарифу PS Plus Essential. До начала ноября подписчики сервиса могут забрать The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 и Weird West.

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The Callisto Protocol (PS4, PS5)

Космической хоррор от Глена Скофилда, автора культовой Dead Space. События экшена разворачиваются в 2320 году и рассказывают о пилоте космического корабля Джейкобе Ли, который оказывается в тюрьме «Чёрная жесть», населённой чудовищными некроморфами.

Farming Simulator 22 (PS4)

Cимулятор фермера, в котором игрокам предстоит заниматься выращиванием полевых культур и животноводством в американских и европейских локациях, постепенно развивая своё хозяйство.

Weird West (PS4)