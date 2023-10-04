Лучшие гриндилки на мобильных телефонах: во что поиграть на iOS и Android
Гринд, как правило, пользуется противоречивой репутацией среди геймеров. Но иногда в нем нет ничего плохого, особенно если речь идет о мобильных играх, предназначенных для коротких сессий. Мы собрали подборку из пяти отличных гриндилок для iOS и Android!
Genshin Impact
Не знаете, на что можно потратить сотню-другую часов? Genshin Impact — без пяти минут бездонная яма гринда, и в хорошем, и в плохом смысле. Помимо того, что сама по себе сюжетная кампания займет довольно много времени, ростер персонажей регулярно пополняется — и каждый из них имеет свои деревья навыков, созвездия, наборы экипировки, оружие… Иными словами, если вы любите медленно, но верно оптимизировать своих героев, Genshin Impact займет вас надолго.
Arknights
Arknights — еще одна популярная гриндилка, которая понравится поклонникам tower defense стратегий. И персонажи, которых собирает игрок, выступают своего рода «башнями», которые на каждом уровне защищают базу от нашествия полчищ врагов. Сейчас в Arknights доступны сотни уникальных специалистов, весьма захватывающая сюжетная кампания и регулярные события, которые добавляют в игру еще больше контента.
Fate/Grand Order
Fate/Grand Order можно смело назвать дедушкой всех современных гатя-игр. Этот гибрид визуальной новеллы и тактической RPG через два года отпразднует 10-летний юбилей, но до сих пор привлекает десятки тысяч игроков. Во многом благодаря тому, что увлекательный геймплей подкреплен невероятно глубоким лором: по вселенной Fate вышло столько аниме, что его просмотр — это отдельный гринд.
Honkai: Star Rail
Еще один проект от разработчиков Genshin Impact. Honkai: Star Rail — это классическая JRPG, где игрок отправляется в путешествие по галактике на Звездном экспрессе: космическом поезде, чьи пассажиры посещают новые миры и помогают их жителям. Механики Star Rail обманчиво просты — на практике она предлагает не меньше тактической оптимизации, чем Genshin Impact. Правда, из-за того, что игра вышла сравнительно недавно, контента в ней пока не так много.
Diablo Immortal
Многие геймеры заочно раскритиковали Diablo Immortal еще до релиза, но не совсем заслуженно. Да, микротранзакции и экономика игры вызывают некоторые вопросы, однако если вам просто хочется убивать монстров и прокачивать знакомых героев, то вы гарантированно получите удовольствие. Diablo Immortal отлично воссоздает характерный для серии геймплей: кровавый, динамичный и захватывающий на долгие часы. Любители гринда могут зачищать подземелья разломов, ходить в рейды на сюжетных боссов и собирать комплекты экипировки точно так же, как в других играх франшизы.