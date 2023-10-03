Стартовали предзаказы Lenovo Legion Go — конкурента Steam Deck на Windows 11

В начале октября Lenovo открыла предзаказы на Legion Go — портативный игровой компьютер, вдохновлённый Steam Deck. Устройство уже можно приобрести в двух вариантах: с 512 ГБ внутренней памяти за $ 700 (около 70 тыс. рублей) и с 1 ТБ внутренней памяти за $ 750 (около 75 тыс. рублей).