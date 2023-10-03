Assassin's Creed Mirage займет на PS5 непривычно мало места

Совсем скоро состоится релиз Assassin's Creed Mirage — первой самостоятельной игры в серии за три года. Сюжет проекта расскажет историю ассасина Басима, который сыграет одну из ключевых ролей в Assassin's Creed Valhalla и всей франшизы, а события проекта развернутся в Багдаде IX века.

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Как сообщил пользователь Reddit под ником desiigner1, игра займёт на PlayStation 5 всего 31 ГБ. Это одна из самых «небольших тайтлов» Ubisoft. Для сравнения: Assassin's Creed Valhalla весит на PS5 около 140 ГБ.