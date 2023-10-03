Нейросеть озвучила фрагмент из Baldur's Gate 3 на русском языке

Моддер под ником RedpaX опубликовал ролик с отрывком из Baldur's Gate 3, в котором продемонстрировал пример русского дубляжа Baldur's Gate 3 с оригинальными голосами. Для этого он использовал неназванную нейросеть, которую он обучил с помощью роликов с англоязычной озвучкой.

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В небольшом фрагменте из игры можно оценить пример звучания русского нейросетевого голоса, который временами неотличим от обычного человеческого звучания. По словам RedpaX, на создание дубляжа этого эпизода у него ушло примерно два часа.

Видео доступно на YouTube-канале RedpaX. Права на видео принадлежат Larian.