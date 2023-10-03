Маск рассказал о своем участии в разработке ПО для видеоигр

"Будучи летним стажером много лет назад, я разрабатывал программное обеспечение для видеоигр в компании Rocket Science. Это было задолго до того, как была даже задумана компания SpaceX. Я не знал, что меня включили в список разработчиков, пока друг не дал мне сегодня копию [документа]", - написал Маск в соцсети X (ранее Twitter) и приложил две фотографии, на одной из которой напечатан список авторов видеоигры.