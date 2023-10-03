Производительности Series S не хватит для полноценной игры в Alan Wake 2

Студия Remedy Entertainment поделилась деталями производительности грядущего хоррора Alan Wake 2 на Xbox Series S. По словам разработчиков, на младшей консоли Microsoft текущего поколения будет всего один режим — с 30 FPS. Других вариантов у пользователей не будет.

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Это контрастирует с производительностью версии для более мощных Xbox Series X и PlayStation 5. Они получат два режима: «Качество» и «Производительность». Первый позволит играть в повышенном разрешении при 30 FPS, второй — с разрешением пониже, однако стабильными 60 FPS.