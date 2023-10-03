Найден команда, которая увеличивает fps в Counter-Strike 2

Инсайдер под псевдонимом harumi обнаружил интересную особенность в игре Counter-Strike 2.

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Оказывается, консольная команда «cl_showfps 1», предназначенная для отображения FPS (частоты кадров) на экране, снижает производительность игры, уменьшая счётчик на 15–20%.

В предыдущей части серии, CS:GO, данная команда практически не влияла на использование ресурсов компьютероа. Однако Counter-Strike 2, будучи более требовательной к аппаратной части, реагирует на эту команду иначе.

Для тех, кто хочет улучшить производительность и сэкономить ресурсы компьютера, рекомендуется отключить отображение FPS, введя в консоли команду «cl_showfps 0».