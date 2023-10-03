Флагманские модели видеокарт NVIDIA оказались в дефиците в Японии

Японский рынок столкнулся с дефицитом флагманских видеокарт NVIDIA: RTX 4090 и RTX 4080. В частности, на рынке Akihabara, известном своими магазинами электроники, наблюдается рост дефицита данных моделей.

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Отметим, что на сегодняшний день NVIDIA RTX 4090 всё ещё остаётся одним из самых популярных выборов среди высококлассных графических карт. Спрос на модель достиг рекордных значений, но актуальные запасы не могут удовлетворить его.

Все модели RTX 4090, даже те, что стоят около $1670, носят лишь статус «в ожидании доставки». Многие магазины предполагают, что происходящее может быть мировым дефицитом. Но, справедливости ради, в других регионах, таких как США и Европа, RTX 4090 всё ещё находятся в свободном доступе.