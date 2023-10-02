Новая The Elder Scrolls на Android: что мы знаем об Elder Scrolls: Castles

28 сентября Bethesda неожиданно выпустила Elder Scrolls: Castles — мобильный спин-офф серии The Elder Scrolls. Причем он совершенно не похож на первоисточник: вместо подземелий, лута и сражений игра предлагает править королевской династией и постепенно отстраивать собственный замок. Портал Kotaku рассказал все, что нужно знать о проекте.

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На каких платформах вышла Elder Scrolls: Castles

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Страница Elder Scrolls: Castles появилась в Play Store — о релизе в App Store пока нет никакой информации. Кроме того, интернет-сообщество подозревает, что издатель выпустил игру раньше времени по ошибке, т.к. на данный момент загрузка уже недоступна.

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На что похожа Elder Scrolls: Castles

В отличие от предыдущего мобильного проекта серии, Blades, Elder Scrolls: Castles не пытается воссоздать механики RPG от первого лица на портативной платформе. Игра куда ближе к Fallout Shelter: она тоже выполнена в двухмерном мультяшном стиле и тоже сосредоточена на менеджменте, строительстве и прокачке.

В Castles игрок управляет большим замком, в котором находится множество комнат, предметов, людей и рабочих станций: от кухни, где готовится еда, до кузницы для ковки железных слитков. Однако игра предоставляет пользователю некоторую свободу действий. Вы можете сами выбирать, где построить те или иные комнаты, добавлять новые этажи и стены. Замок каждого игрока получится чуточку более уникальным, чем убежища в Fallout Shelter.

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Игра начинает с того, что предыдущий король умирает — и игрок, в роли его сына, становится новым правителем. Пользователю регулярно предстоит принимать те или иные решения насчет событий в королевстве, чем игра немного напоминает серию Reigns. Среди просителей встречаются простолюдины, дворяне, представители других рас и даже члены королевской семьи. Помимо этого, персонажи в Castles постепенно стареют и умирают. Каждый король или королева рано или поздно отдаст правление своим наследникам, а каждый ребенок кем-то станет в будущем — рабочим, пекарем, приключенцем или монархом.

Наконец, в Castles также присутствует минимальный боевой элемент. Игрок может отправлять подручных на задания по всему Тамриэлю, вооружать их снаряжением и командовать в сражениях. Боевая система ощущается чуть более комплексной, чем в Fallout Shelter.

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