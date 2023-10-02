Новая The Elder Scrolls на Android: что мы знаем об Elder Scrolls: Castles
28 сентября Bethesda неожиданно выпустила Elder Scrolls: Castles — мобильный спин-офф серии The Elder Scrolls. Причем он совершенно не похож на первоисточник: вместо подземелий, лута и сражений игра предлагает править королевской династией и постепенно отстраивать собственный замок. Портал Kotaku рассказал все, что нужно знать о проекте.
На каких платформах вышла Elder Scrolls: Castles
Страница Elder Scrolls: Castles появилась в Play Store — о релизе в App Store пока нет никакой информации. Кроме того, интернет-сообщество подозревает, что издатель выпустил игру раньше времени по ошибке, т.к. на данный момент загрузка уже недоступна.
На что похожа Elder Scrolls: Castles
В отличие от предыдущего мобильного проекта серии, Blades, Elder Scrolls: Castles не пытается воссоздать механики RPG от первого лица на портативной платформе. Игра куда ближе к Fallout Shelter: она тоже выполнена в двухмерном мультяшном стиле и тоже сосредоточена на менеджменте, строительстве и прокачке.
В Castles игрок управляет большим замком, в котором находится множество комнат, предметов, людей и рабочих станций: от кухни, где готовится еда, до кузницы для ковки железных слитков. Однако игра предоставляет пользователю некоторую свободу действий. Вы можете сами выбирать, где построить те или иные комнаты, добавлять новые этажи и стены. Замок каждого игрока получится чуточку более уникальным, чем убежища в Fallout Shelter.
Игра начинает с того, что предыдущий король умирает — и игрок, в роли его сына, становится новым правителем. Пользователю регулярно предстоит принимать те или иные решения насчет событий в королевстве, чем игра немного напоминает серию Reigns. Среди просителей встречаются простолюдины, дворяне, представители других рас и даже члены королевской семьи. Помимо этого, персонажи в Castles постепенно стареют и умирают. Каждый король или королева рано или поздно отдаст правление своим наследникам, а каждый ребенок кем-то станет в будущем — рабочим, пекарем, приключенцем или монархом.
Наконец, в Castles также присутствует минимальный боевой элемент. Игрок может отправлять подручных на задания по всему Тамриэлю, вооружать их снаряжением и командовать в сражениях. Боевая система ощущается чуть более комплексной, чем в Fallout Shelter.
Микротранзакции
Из-за того, что доступ к игре быстро закрылся, сейчас нельзя сказать, насколько интрузивными получились микротранзакциями. В Castles существует премиальная валюта, но, судя по всему, все важнейшие функции и механики открываются просто по мере игры. Хотя за реальные деньги можно купить пропуск, который предлагает дополнительные награды: золото, очки опыта и другие бонусы.