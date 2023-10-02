Paradox анонсировала Foundry — песочницу про строительство фабрик в духе Satisfactory

Foundry — песочница от первого лица, в которой игрокам предстоит добывать ресурсы и строить фабрики для создания автоматизированных производственных цепочек как в одиночку, так и в мультиплеере с другими пользователями. Проект во многом напоминает Satisfactory от Coffee Stain Studios — игра выйдет в раннем доступе, даты выхода пока нет.