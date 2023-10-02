Samsung собирается запустить свой сервис облачного гейминга

Компания Samsung планирует открыть свой сервис облачного стриминга игр для мобильных устройств — об этом пишет издание The Korea Economic Daily.

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Официально Samsung не анонсировала проект, однако уже проводит тесты бета-версии на устройствах серии Galaxy в Северной Америке. По данным журналистов, компания представит сервис уже в октябре.

По задумке владельцы смартфонов и телевизоров от Samsung смогут запускать на своих устройствах современные игры, при этом сохраняя прогресс в облаке, чтобы продолжить игру на других девайсах.