Илон Маск провёл секретный стрим по Diablo 4

Предприниматель и изобретатель Илон Маск сдержал обещание и провёл прямую трансляцию по игре Diablo 4 на принадлежащей ему платформе X (бывший Twitter), чтобы показать возможности соцсети.

Он не объявлял о времени стрима заранее, а также специально провёл эфир с новой учётной записи под ником cyb3rgam3r420. Тем не менее, за несколько минут трансляция собрала почти 20 тыс. зрителей. В пике стрим привлёк более 170 тыс. человек одновременно.