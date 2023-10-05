Tangle Tower, Storyteller и другие: свежие игры для Android и iOS

Октябрь обещает стать, пожалуй, самым громким периодом этого года для игровой индустрии. И мобильные игры — не исключение! Портал pocketgamer.com рассказал о пяти свежих релизах для iOS и Android.

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Storyteller

Очаровательная головоломка про сочинение сказок теперь появилась и на мобильных платформах. Storyteller предлагает игроку сложить свою историю: она предлагает фон, персонажей и события, из которых складываются комедии, трагедии и просто смешные ситуации. Мобильная версия, которую издала Netflix, получила дополнительные уровни, новые темы и персонажа.

PUZZUP AMITOI

Если вы хотели найти головоломку три-в-ряд, которая предоставляет игроку максимум контроля над процессом, то PUZZUP AMITOI — отличный кандидат. Главная механика игры в том, что вы можете менять направление блоков: это позволяет бесконечно оптимизировать прохождение каждого уровня.

Elderand

Брутальная метроидвания, где игроку предстоит выживать в мире, вдохновленном ужасами Г.Ф. Лавкрафта. Огромный арсенал оружия, детально проработанный мир, замечательный пиксель-арт и анимации, солидная система прокачки… Иными словами, если вы в настроении на что-нибудь затягивающее, то Elderand вряд ли разочарует.

Battlesmiths: Blade and Forge

Большой кросс-платформенный проект, над которым трудились бывшие сотрудники OwlCat Games, Plarium, Playrix и Riot Games. Battlesmiths — стратегическая RPG в антураже Средневековья, где игроку предстоит командовать собственной группой наемников в масштабных сражениях. Помимо традиционных для жанра вещей, игра также предлагает захватывающую сюжетную кампанию.

Tangle Tower