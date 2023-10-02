Геймеры не хотят видеть Гвен Стейси в играх про «Человека-паука» от Insomniac Games. Своими переживаниями они поделились на Reddit.

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Фанаты игр про «Человека-паука» от Insomniac Games относятся к большинству женских персонажей серии с большим скепсисом. Об этом геймеры высказывались ранее. Однако причина, по которой они не хотят видеть Гвен Стейси в играх, другая.

Геймеры очень любят версию героини из комиксов и ту вариацию, которую зрители получили в «Человек-паук: сквозь вселенные». Фанаты бояться того, что у студии не получится передать всю глубину персонажа в игре. Гвен может стать рядовым женским персонажем и потенциальным любовным интересом Майлза.

Существует и альтернативная точка зрения. Некоторые геймеры думают, что Гвен, как Призрак-паук, станет новым главным героем франшизы после смерти Питера Паркера, которая может произойти в одной из игр.