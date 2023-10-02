Counter-Strike 2 протестировали на 40 видеокартах

Журналисты портала TechPowerUp дождались официального релиза Counter-Strike 2 и протестировали игру сразу на 40 видеокартах. Для тестов использовали ПК с процессором Intel Core i9-13900K и 32 ГБ оперативной памяти, а также сам шутер с максимальными настройками графики.

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Выяснилось, что для комфортной игры в разрешении 1920х1080 хватит и NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ. Чип 2016 года выдаёт в новинке около 106 FPS. При этом самая мощная видеокарта на сегодняшний день — RTX 4090 — выдаёт более 500 кадров в секунду.

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GeForce GTX 1060 на 6 ГБ справляется и при разрешении 1440p, однако в этом случае FPS опускается примерно до 70 кадров в секунду.

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При разрешении 4К многие видеокарты выдают более 60 FPS, начиная с AMD RX 6600 XT и GeForce RTX 3060. Однако для более комфортных 100 кадров в секунду и выше понадобится чип не слабее RTX 3070.

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