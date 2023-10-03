Дымы, углы и новое освещение: три совета по Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 наконец-то вышла — и в первый же день собрала почти полтора миллиона активных игроков. Но, несмотря на название, это скорее эволюция серии, чем совершенно новая игра. Многие ключевые аспекты CS:GO остались без изменений, однако о кое-каких новых фишках желательно знать заранее. Портал PC Gamer поделился тремя полезными советами.

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Рассеивайте дым гранатами — не выстрелами

Одно из самых заметных нововведений Counter-Strike 2 — это переработанная механика дымовых гранат. Они больше не создают облака одинаковой формы каждый раз: дым заполняет окружающий интерьер органично, и, что важно, его можно развеять. Для этой цели подойдут даже обычные выстрелы, но такой подход нельзя назвать оптимальным: вы только выдадите собственную позицию. Осколочные гранаты куда более эффективны — они способны расчистить большую площадь от дыма.

Держитесь подальше от углов

Некоторые тактики удерживания углов работают в CS2 без изменений, но важно помнить о том, что переход на саб-тик серверы значительно повышает скорость геймплея. Из-за этого оборона иногда может ощущаться немного странно: без миниатюрных задержек между тиками некоторые моменты игры требуют иного подхода. Так, если вы еще не привыкли к новому движку, рекомендуем обыгрывать углы на дистанции. Проще дождаться, пока соперник сам не зайдет за угол. Кроме того, выглядывать из-за углов тоже лучше на небольшом расстоянии от стен.

Приманивайте противников тенью