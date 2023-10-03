Лучшие портативные игровые консоли 2023 года

Раньше возможность играть на ходу была привилегией немногих смартфонов и платформ Nintendo — но сейчас времена немного изменились. Выбор портативных консолей гораздо шире, чем когда-либо, и каждый может подобрать устройство по своим потребностям и кошельку. Портал Tom’s Guide составил список лучших портативных консолей, которые можно купить в 2023 году.

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Asus ROG Phone 6 Pro

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Телефоны тоже могут выступать в роли неплохих портативных консолей: например, на iPhone 15 Pro не так давно смогли запустить ремейк Resident Evil 4. А поклонникам Android, которые готовы потратить деньги, стоит присмотреться к Asus ROG Phone 6 Pro. Устройство немаленькое, однако на нем пойдет абсолютно любая игра, доступная на Android. Помимо впечатляющего (18 ГБ) объема оперативной памяти и отличного чипсета смартфон также может похвастать превосходной автономностью — батареи хватит на 15 часов игрового времени.

Asus

Asus ROG Ally

Asus ROG Ally — один из самых заметных конкурентов Steam Deck. Конечно, устройство Asus страдает примерно от тех же проблем с автономностью и производительностью, но в остальном оно получилось действительно стоящей альтернативой. 120-герцовый экран с разрешением 1080р, мощный процессор, хорошая эргономика, нативная поддержка Windows 11. Разве что отсутствие проприетарного интерфейса наподобие SteamOS немного разочаровывает.

Asus

Nintendo Switch

Оригинальная Nintendo Switch 2017 года быстро завоевала титул самой популярной портативной консоли в мире. Помимо этого, она стала довольно успешным экспериментом, ведь Nintendo выпустила гибридное устройство: оно может как подключаться к телевизору, так и воспроизводить игры на собственном экране. За годы после релиза платформа получила огромную библиотеку стоящих проектов, от Pokemon и Fire Emblem до Pikmin, The Legend of Zelda и Metroid.

Отдельно отметим тот факт, что Switch можно приобрести в трех разных вариантах, и каждый подойдет разной аудитории. Хотите стандартный вариант без изысков? Обычная Switch. Хотите сэкономить и вам не нужна возможность подключаться к телевизору? Портативная Switch Lite. Хотите максимальное качество изображения в портативном режиме? Switch OLED.

Wikipedia

iPad Air

iPad Air от Apple — один из лучших планшетов на рынке, поэтому неудивительно, что он также входит в список лучших портативных консолей. В App Store можно найти целую коллекцию великолепных игр; ожидаемые проекты нередко выходят там в первую очередь, прежде чем появиться в Play Store для Android. Помимо этого, нельзя обойти стороной сервис Apple Arcade: своеобразный аналог Game Pass для устройств Apple.

Apple

Steam Deck

Steam Deck — первый портативный компьютер в истории гейминга, который добился широкой популярности. Как можно догадаться по названию, он разработан студией Valve и поддерживает большинство проектов из ассортимента Steam без каких-либо дополнительных настроек. Иными словами, на Steam Deck вы можете играть в те же вещи, что вы обычно запускаете в Steam на персональном компьютере.

Конечно, система не идеальна. Объем аккумулятора заставляет желать лучшего, плюс далеко не все игры из библиотеки Steam хорошо работают на устройстве. Тем не менее, платформа регулярно получает обновления: Valve активно сотрудничает с разработчиками для оптимизации их проектов под Steam Deck.