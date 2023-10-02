Авторы Payday 3 исправили технические проблемы с серверами — спустя 10 дней после релиза

Нет нужды повторять, что это был не тот старт, которого мы хотели, но в то же время наша бизнес-модель — это марафон, а не спринт. Мы будем неустанно продолжать делать Payday 3 больше и лучше, чтобы обеспечить наилучший игровой опыт для наших фанатов.