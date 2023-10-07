Самые спорные решения Sega: от релиза Saturn до DVD-приводов

Сейчас Sony, Microsoft и Nintendo остались единственными крупными игроками на рынке игровых консолей — но сравнительно недавно среди них числилась и Sega. Она была серьезным конкурентом сегодняшних гигантов… Однако издателю пришлось покинуть рынок из-за череды сомнительных решений. Некоторые из них были спорными, тогда как другие просто опередили свое время.

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«Железные» аддоны для Sega Genesis

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Sega Genesis вышла в Японии в 1988 году, где показала не слишком хорошие результаты. Однако платформа стала весьма популярной в Северной Америке благодаря библиотеке отличных игр: от Sonic the Hedgehog 2 до «Аладдина» и Phantasy Star. Примерно в то же время издатели начали всерьез рассматривать CD-ROM диски как формат для игр… И Sega решила не дожидаться нового поколения консолей: компания выпустила дисковод, который подключался к Genesis и стоил дороже самой платформы. Нельзя сказать, что ход был совсем уж бессмысленным, т.к. благодаря ему на системе появились действительно хорошие игры, но тем не менее.

То же самое можно сказать про Sega 32x: устройство-компаньон, которое обеспечивало поддержку 32-битных игр на Genesis. Опять же, если бы Sega выпустила совершенно новую консоль, то никаких вопросов не было бы, но «железка» получилась дорогой и довольно бессмысленной ввиду скромной библиотеки игр.

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Sega Channel

Несмотря на сомнительные решения насчет жизненного цикла Genesis, один ход Sega неизменно называют новаторским. А именно, появление Sega Channel: фактически, одной из первых игровых подписок в истории. За ежемесячную плату пользователи могли играть в игры, которые не были доступны в формате картриджей. Правда, сервис прожил всего четыре года: скорее всего, одной из главных причин его закрытия стал почтенный возраст самой платформы. Если бы Sega запустила Channel, например, на Saturn, то подписка наверняка бы стала чем-то большим, чем просто заметкой в истории видеоигр.

Sega Game Gear

Nintendo Game Boy совершила революцию в сфере портативных консолей — и Sega поторопилась составить конкуренцию собственным аналогом. Справедливости ради, Game Gear был технологически мощнее Game Boy и предлагал уникальную (по тем временам) фишку: цветную графику. Однако платформу подвела автономность и библиотека релизов. Если Game Boy мог проработать до 15 часов от 4 АА-батареек, то Game Gear выжимал всего 5 часов из 6 АА-батареек. Кроме того, список игр для Game Gear насчитывал всего 300 тайтлов против 1 000 на Game Boy. Позже Sega попыталась обогнать Nintendo за счет специальной периферии, которая позволяла подключать Game Gear к телевизору — но даже тогда на адаптер смотрели как на бессмысленную диковинку.

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Поспешный запуск Sega Saturn

1995 год стал важной вехой для игровой индустрии: в США состоялась первая выставка Electronic Entertainment Expo. На Е3 крупнейшие компании представляли свои последние разработки, и Sega решила воспользоваться шансом, чтобы анонсировать Sega Saturn. Изначально консоль должна была выйти в Америке осенью, но топ-менеджмент корпорации хотел опередить релиз Sony PlayStation… Поэтому релиз состоялся на четыре месяца раньше задуманного, что было отвратительной идеей. Sega Saturn была дорогим удовольствием, и многие потенциальные покупатели просто не успели накопить достаточно денег. Помимо этого, платформа не могла похвастать большим ассортиментом релизных тайтлов. Продажи оригинальной PlayStation обогнали результаты Sega Saturn всего за пару дней.

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Отмена Sonic X-treme

Sega Saturn проиграла гонку пятого поколения консолей Nintendo 64 и Sony PlayStation — но это не значит, что компания потеряла шанс отыграться. Крепкий эксклюзив помог бы платформе увеличить аудиторию, и что может быть лучше, чем оригинальная игра про Соника? По ранней информации Sonic X-treme выглядела великолепно: она имела все шансы стать проектом масштаба Super Mario 64, в котором Saturn отчаянно нуждалась.

Но за кулисами проект страдал от целого ряда внутренних проблем. Разногласия в команде разработчиков, тяжелейшие кранчи, которые сказались на здоровье сотрудников студии, несогласованная работа разных отделов, постоянное вмешательство топ-менеджмента… Иными словами, отмена Sonic X-treme не стала сюрпризом. Из-за этого под нож также пошел фильм про Соника, который создавался совместно с Metro-Goldwyn-Meyer. Единственной игрой франшизы на платформе в итоге стала Sonic R, получившая сдержанные оценки.

Dreamcast без DVD

Несчастная Dreamcast должна была стать сенсацией. Она позиционировалась как первая 128-битная консоль: если бы Sega поддержала платформу достойными играми, то консоль наверняка бы добилась большого успеха. К сожалению, история распорядилась иначе, и многие эксперты полагают, что причина кроется в отсутствии DVD-привода. PlayStation 2 и Xbox поддерживали формат DVD — благодаря этому консоли также могли выполнять роль видеопроигрывателя. Причем слухи об этой функции ходили задолго до того, как приставки появились на рынке: возможно, Sega стоило прислушаться к сарафанному радио.

Почему так получилось? Есть две причины. Во-первых, Sega попросту не хватало денег на поддержку DVD-привода. Во-вторых, издатель рассчитывал усложнить жизнь пиратам — но это не помешало им вскоре взломать защиту консоли. Единственная вещь, которую Dreamcast сделала правильно — это встроенный модем для многопользовательских игр.