В Counter-Strike 2 банят за старую Windows

Несмотря на то, что в минимальных системных требования Counter-Strike 2 указана операционная система Windows 10, некоторые игроки не решились бросать ради неё Windows 7. И, похоже, что они уже поплатились за это.

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Один из пользователей Reddit сообщил о том, что ему выдали бан в Counter-Strike 2 как раз за использование Windows 7. По его словам, похожая ситуация произошла с некоторыми другими игроками, которые также играли на старой OC. Вину за выдачу банов возложили на ИИ Valve. В настоящее время пользователям на Windows 7 рекомендуют не рисковать и не играть в Counter-Strike 2.

Valve прекратит поддержку Steam для Windows 7, 8 и 8.1 в 2024 году. Ситуацию с банами за Windows 7 в CS2 компания, судя по всему, пока никак не комментировала.