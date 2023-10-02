Фанаты переделали Resident Evil 4 под древнюю PlayStation 1

Автор YouTube-канала Rustic Games BR представил Resident Evil 4 (2023) в виде игры для PS1 — для этого он воссоздал один из эпизодов хоррора в стиле новинок того периода.

В нём Леон сталкивается с монструозным Гаррадором, который реагирует на шум рядом с собой. Поэтому герой начинает перемещаться как можно тише и осторожнее, стараясь не разозлить врага.

Под конец видео фанат добавил и юмористическую сцену с Эшли, которая бездумно прыгает в провал в полу к Леону.

Ранее тот же энтузиаст показывал демейки и других игр франшизы, включая Resident Evil 3 (2020), Resident Evil 5 и Resident Evil 6.

Кроме того, он представлял некоторые части серии в виде «соулслайка».

Ранее ремейк Resident Evil 4 оказался в списке кандидатов на игру года у PlayStation по версии Golden Joystick Awards 2023. Сама церемония награждения пройдёт 10 ноября.