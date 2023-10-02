Новый патч для EA Sports FC 24 исправил вылеты и отключения в режиме Ultimate Team

Electronic Arts выпустила второй патч для EA Sports FC 24 . Обновление в первую очередь направлено на исправление сетевых ошибок в режиме Ultimate Team — о других изменениях разработчики не сообщают.

Речь идёт о постоянных вылетах из режима на ПК: пользователи столкнулись с ошибками при подключении к режиму ещё на старте раннего доступа. Геймеры больше недели не могли собирать составы, выполнять задания, проходить UT-моменты и заниматься другими делами в Ultimate Team из-за частых отключений от серверов Electronic Arts. Сейчас, по заявлениям разработчиков, ошибка уже исправлена.