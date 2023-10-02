Игроки пришли в ярость из-за высоких цен на скины в Mortal Kombat 1

В Mortal Kombat 1 есть внутриигровой магазин, в котором можно купить предметы за реальные деньги. В том числе в магазине продаются и скины на различных персонажей, цены на которые стали для геймеров шоком.

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На Reddit стали обсуждать, почему разработчики решили взвинтить ценник на скины. Многие негодуют из-за того, что сама игра и так стоит недёшево, а для получения скинов придётся тоже раскошелиться. Например, свежий скин на Скорпиона из Mortal Kombat: Deadly Alliance стоит аж $ 10 (примерно 980 рублей).

Дело не в самих скинах. Если бы в игре был хороший состав скинов, я бы всё равно их не купил. Всё дело в отношении компании.

Геймеры призывают студию NetherRealm пересмотреть цены и уменьшить их, иначе так можно легко растерять всю аудиторию.

Я не выкладываю $ 70 за премиум, а потом каждый раз трачу по $ 15. Что за чушь собачья.

За игру вместе с остальным заплатил уже $ 160, но до сих пор не получил всего.

Создаётся ощущение, что они собираются выжать из сообщества как можно больше прибыли.