Организаторы "Игр будущего" рассказали о грандиозных планах

Руководитель турнира "Игры будущего" Игорь Столяров рассказал в интервью "РГ" о том, что такое фиджитал-дисциплины, сколько стран планируют принять участие в дебютном турнире в Казани в 2024 году и за счет чего планируется достичь 3 млрд просмотров трансляций турнира.

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В чем основная идея "Игр Будущего"? Для кого в целом этот турнир: для болельщиков, для участников?

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Игорь Столяров: "Игры Будущего" пронизаны единой идеей гармоничного человека в современных условиях объединения цифровой и физической реальностей. Мы видим, что новые форматы и технологии привлекают молодежь и хотим создать инновационное масштабное спортивное шоу.

Есть пословица - "всем сестрам по серьгам". Конечно же, соревнования проводятся не только для участников, но и для болельщиков. Именно поэтому мы поставили амбициозные цели по количеству просмотров и уникальных пользователей на цифровых платформах.

"Страшный вопрос: есть ли цифры?

Игорь Столяров: Год назад мы начали проводить серию соревнований нового формата "Фиджитал Игры", на которых тестируются инновационные дисциплины, сервисы для зрителей на физических объектах и в виртуальной реальности. Накопительным итогом можем похвастаться - суммарно мы приближаемся к 80 млн по количеству просмотров в СМИ и социальных сетях.

Главный турнир "Игры Будущего" будут освещать международные каналы. Мы готовы делиться своим уникальным контентом и сейчас находимся в активных переговорах с медиавещателями.

В чем смысл такой щедрости?

Игорь Столяров: Мы хотим, чтобы о наших спортивных и технологических новинках узнал весь мир. Картинка для зрителей в форматах ТВ и онлайн - отдельный вид микст искусства и технологий. Достигается такой эффект сложной графикой и модификацией внутриигрового контента. Это достаточно дорогие технологии. На "Фиджитал Играх" мы тестировали разные форматы интерактива, например, виртуальный стадион, на котором располагаются зрители, которые выбирают себе виртуальные аватары и болеют за с любимую команду.

А для участников у нас есть другие "фишки". Например, на киберспортивных турнирах обычно хороший призовой фонд, но киберспортсмены не всегда избалованы высоким уровнем сервиса, а наша команда - профессионалы, которые создавали Олимпиаду 2014 в Сочи и Чемпионат Мира по футболу 2018. Мы умеем делать международные мультиспортивные соревнования на очень высоком уровне, в том числе с точки зрения сервиса. Важно все: когда подали автобус, как организовано питание, есть ли скамеечка, где можно от дождя укрыться, какой уровень гостиницы. Киберспортмены приходят и говорят: "Слушайте, нас так никто никогда не принимал". Для нас это лестно.

Вы сказали о 80 млн просмотров. А после достижения каких результатов вы сможете сказать, что для вас игры состоялись?

Игорь Столяров: Я сейчас скажу ошеломляющую цифру. У нас конкретная цель есть - 3 млрд просмотров. Количество уникальных пользователей мы считали в пересчете на различные повышающие и понижающие коэффициенты.

А к какому периоду планируете эту планку?

Игорь Столяров: Больше всего просмотров ожидаем на прямых трансляциях во время "Игр Будущего" в феврале-марте 2024 года. Но будут так называемые "доcмотры", когда видео, трансляции, хайлайты будут просматривать и после соревнований. Полагаю, что до конца 2024 года.

О каких странах идет речь? Вы сказали, что планируете расширять охват.

Игорь Столяров: С сентября 2022 года у нас прошло девять тестовых мероприятий. В октябре будут юбилейные - десятые. На этих девяти мероприятиях у нас побывало около 40 стран. Если посчитать все международные соревнования российские, прошедшие за последние полтора года, то это самое крупное международное мероприятие с точки зрения количества стран и флагов, которые мы привлекли.

И мы можем похвастаться, что как спортсмены немножко дистанцируемся от политики и не делим страны на дружественные и недружественные, поэтому к нам все приезжают и Германия, и Латвия, Испания, Литва и множество других. И это прекрасно.

По числу участников есть понимание?

Игорь Столяров: Определена сетка соревнований, календарный план. Сейчас в ней более 2 тысяч участников.

В какие игры будут играть участники? И компьютерная составляющая, и то, что будет в реальности - можете немного обрисовать?

Игорь Столяров: У нас 5 вызовов, как мы это называем.

Первый Спорт - это собственно идеология, философия фиджитала, когда спортсмены равнозначно показывают навыки и цифровом пространстве, и в физическом пространстве. Это фиджитал-футбол, фиджитал-хоккей, хоккей, фиджитал-баскетбол и другие. Спортсмены сначала соревнуются в цифровом симуляторе, а затем - в его физическом аналоге.

Далее идут Тактика, Стратегия и Скорость - это киберспорт в сочетании с физическими испытаниями. Спортсмены выходят на физическую площадку и повторяют то, что они видели в киберспорте в физической реальности.

Как двоеборье получается?

Игорь Столяров: Это двоеборье, да. И сквозной счет. Интересно, что команды, которые больше прокачаны с физической составляющей, проигрывали в киберспортивных составляющих, но выходили на физическую площадку и выигрывали там.

Еще есть Технологии. Это высокотехнологические виды спорта такие, как гонки дронов, битвы роботов, спортпрограммирование, кибатлетика.

Будут ли играть участники в игры российской разработки - VK, Lesta и т.д.?

Игорь Столяров: Lesta, VK - все они наши партнеры. Многие из наших разработчиков догнали с точки зрения технологического развития мировые стандарты. Наши разработчики в некоторых случаях даже по графике опережают: интереснее сюжет, лучше баланс игры. Импортозамещение везде декларировалось, а в компьютерных играх как-то нет, официально никто не заявлял. А мы даем импульс рынку, давайте импортозамещаться, потому что нам и договориться легче, и картинка интереснее в кадре, и популярность в стране, и международность.

Но будут, конечно, и игры, разработанные зарубежными компаниями. Какие вот здесь были критерии выбора? И как с правообладателями урегулировали отношения?

Игорь Столяров: Огромное количество параметров, которые приходится взвешивать, когда мы отбираем игры. Прямо скоринговая модель.

Многофакторная?

Игорь Столяров: Да, но определяющим фактором являлась популярность и количество людей, которые играют в определенную игру. И, безусловно, мы приходим к иностранным производителям. Без них мы пока никуда не денемся. Это, на самом деле, нормально. Мы открыты ко всему.

И последний вопрос. Планируется ли как-то продвигать в школах, в системе образования "Игры Будущего"?

Игорь Столяров: Конечно, у нас есть целая программа. И в школах, и в вузах - это же разное - одно - Минпросвещения, другое - Минобрнауки. И с одним, и с другим у нас есть целая "дорожная карта".

Мы верим, что, если подрегулировать увлечение компьютерными играми, направить его на светлую сторону, что мы и пытаемся сделать через фиджитал, то будет хорошо.