Игру по «Мстителям» навсегда удалили со всех онлайн-магазинов

30 сентября супергеройский экшен Marvel’s Avengers был удалён со всех цифровых магазинов.

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Об этом решении компания Crystal Dynamics предупреждала своих поклонников ещё в начале года. Перед окончательным удалением проекта проводилась щедрая распродажа, однако в России проект стал недоступен ранее из-за определённых обстоятельств.

У тех, кто приобрёл игру до её удаления, осталась возможность продолжать играть в нее онлайн. Однако неясно, насколько долго будут функционировать серверы, что для данного проекта — критично.

Последнее на данный момент обновление для Marvel’s Avengers было выпущено 31 марта.

Напомним, что игра была выпущена не так давно — 4 сентября 2020. В качестве целевых платформ значились ПК, PS4 и Xbox One.