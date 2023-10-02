Геймеры пожаловались на блокировки в новой CS2

Вскоре после релиза Counter-Strike 2 некоторые пользователи Windows 7 оказались забанены в игре. Они подозревают, что причиной этого является несовместимость игры со старой операционной системой, сообщает портал DTF.

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По словам заблокированных игроков, они не использовали никаких запрещенных утилит, читов или стороннего софта, но все равно получили блокировку за нарушение правил игры.

Геймеры обратились к разработчикам Valve с просьбой разобраться в ситуации и снять с них блокировку. Также они создали специальное сообщество в Steam, где обмениваются информацией по данному вопросу.

По данным Steam, около 1% пользователей магазина все еще пользуются компьютерами под управлением Windows 7. Однако уже с 1 января 2024 года Steam официально прекратит поддержку Windows 7 и 8. Это может означать, что игроки на этих ОС будут лишены возможности запускать многие современные игры, в том числе Counter-Strike 2.

Кроме того, геймеры продолжают жаловаться на плохую оптимизацию Counter-Strike 2, которая плохо работает даже на производительных компьютерах.