Геймеры пожаловались на блокировки в новой CS2

Вскоре после релиза Counter-Strike 2 некоторые пользователи Windows 7 оказались забанены в игре. Они подозревают, что причиной этого является несовместимость игры со старой операционной системой, сообщает портал DTF.
По словам заблокированных игроков, они не использовали никаких запрещенных утилит, читов или стороннего софта, но все равно получили блокировку за нарушение правил игры.
Геймеры обратились к разработчикам Valve с просьбой разобраться в ситуации и снять с них блокировку. Также они создали специальное сообщество в Steam, где обмениваются информацией по данному вопросу.
По данным Steam, около 1% пользователей магазина все еще пользуются компьютерами под управлением Windows 7. Однако уже с 1 января 2024 года Steam официально прекратит поддержку Windows 7 и 8. Это может означать, что игроки на этих ОС будут лишены возможности запускать многие современные игры, в том числе Counter-Strike 2.
Кроме того, геймеры продолжают жаловаться на плохую оптимизацию Counter-Strike 2, которая плохо работает даже на производительных компьютерах.
Полноценный релиз игры состоялся 28 сентября 2023 года.