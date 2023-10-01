«Скайрим» запустили на игровом смартфоне

Автор ютуб-канала Mark Korolev решил запустить «Скайрим» на игровом смартфоне Nubia Red Magic 7S Pro. Результаты эксперимента он показал в своём новом видео. Гаджет снабжён процессором Snapdragon 8 Gen 2. Цены на устройство в России начинаются от 53 тыс. рублей.

Для запуска тайтла энтузиасту понадобился эмулятор Termux-Box. В среднем «Скайрим» выдавал во время геймплея на открытых локациях стабильные 25-30 FPS.

Видео доступно на YouTube-канале Mark Korolev. Права на видео принадлежат Mark Korolev/Bethesda.

Если блогер оказывался в закрытом помещении, то там кадровая частота держалась на уровне 40-50 кадров в секунду. Получилось вполне себе играбельно.