В российском аналоге The Sims героев будут наказывать по УК РФ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова пообщалась с журналистами издания «Газете.Ру». В ходе беседы она заявила, что в российском аналоге The Sims с традиционными ценностями героев будут наказывать в соответствии с уголовным или административным кодексам РФ.

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Должна быть у игроков и возможность совершать противоправные действия, за которыми будет следовать наказание — согласно уголовному или административному кодексам. Прописать можно также и реакции окружающих на преступления: потеря авторитета, общественного статуса.

Помимо этого, Лантратова заявила, что в будущую игру могут добавить несколько локаций: и город-миллионник, и небольшой районный центр, и пригород, и деревню.