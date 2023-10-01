В Steam можно бесплатно опробовать новую ААА-игру про управление подземельем

Издатель Kalypso Media предлагает пользователям Steam бесплатно опробовать свою грядущую игру Dungeons 4, в которой есть русские субтитры.

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В демоверсии для прохождения доступны первые 4 уровня сюжетной кампании, где можно встретиться с генералом абсолютного зла Талией и значимыми для серии игр миньонами. Опробовать Dungeons 4 бесплатно можно на странице игры в Steam.

Полноценный релиз Dungeons 4 состоится 9 октября ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Стандартное издание игры можно предзаказать с 10% скидкой за 3239 рублей, а делюкс версию — за 3779 рублей.