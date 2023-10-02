Место действия Mafia 4 может разочаровать игроков

Издание Twisted Voxel обратило внимание на вакансии разработчиков из Hangar 13, которые могут намекать на место действия Mafia 4. По словам журналистов, события игры вряд ли будут разворачиваться в каком-то крупном городе.

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На это указывают требования к разработчикам, которые должны будут заниматься созданием органичных моделей окружающей среды в натуралистичных открытых пространствах.

Многие были в предвкушении, что Mafia 4 отправит игроков в Лас-Вегас, но он не слишком попадает под описание из вакансий. Другие слухи указывали, что местом действия игры станет Италия или Сицилия, где как раз не так много крупных населенных пунктов.

Ярые поклонники мафиозной темы давно ждали возвращение в исконно канонические города сеттинга, вроде Чикаго, Нью-Йорка или Лас-Анджелеса, но вот Италия не вызывает бурного интереса среди фанатов. Многие просто надеются, чтобы Hangar 13 не повторила судьбу неудачной Mafia 3.