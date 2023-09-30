Издатель Hearts of Iron 4 и Cities: Skylines 2 скоро анонсирует свою новую игру

На YouTube-канале издательства Paradox Interactive появился ролик с обратным отсчётом до премьеры. Это будет первый трейлер новой игры компании — он выйдет 2 октября.

Также чуть больше недели назад Paradox представила тизер другой своей будущей игры — стратегии Millennia. В ней геймерам предстоит развивать своё государство на протяжении 10 тысяч лет. За этот период игрок увидит как доисторические времена, так и первый полёт человека в космос.