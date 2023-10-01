QIWI вернул возможность пополнения российских Steam-аккаунтов

Пользователи QIWI заметили возвращение возможности пополнения кошельков Steam. Это касается как зарубежных, так и российских аккаунтов: пользователи могут пополнить кошелек на сумму от 100 до 70 000 рублей.

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Для этого необходимо зайти на страницу сервиса, ввести логин Steam, указать сумму в долларах и произвести оплату. Интересно, что QIWI проводит транзакции с мгновенной конвертацией валют. Хотя платеж формально осуществляется в долларах, QIWI оперативно конвертирует его в рубли по курсу $1 = 108 руб. Дополнительно взимается незначительная комиссия за транзакцию в размере 1%.