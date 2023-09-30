В Steam бесплатно раздают 2 королевские битвы для анимешников и дотеров

В цифровом магазине Steam вышли сразу 2 королевские битвы, которые можно забрать бесплатно. Первая наверняка понравится фанатам аниме, а вторая — даст почувствовать себя в «панцире» плохого дотера.

My Hero Ultra Rumble Данная игра в жанре Battle Royal создана по мотивам аниме «Моя геройская академия» и рассчитана на 24 человека. Персонажи разделены на 5 архетипов: удар (Strike), штурм (Assault), скорость (Rapid), техника (Technique) и поддержка (Support). King of Crabs Королевская битва про крабов, в которой могут участвовать до 100 игроков. Собирайте, улучшайте и выращивайте разнообразных крабов, чтобы стать лучшим из лучших.