Безумные фанаты определили дату анонса GTA 6 по фазе Луны из постера

Когда дело касается слухов о GTA 6, фанаты игры проявляют невероятное воображение.

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Недавно Rockstar Games опубликовала анонс нового контента для GTA Online, посвящённого «Лунному фестивалю». На изображении, сопровождающем событие, многие заметили символ «VI», что может указывать на шестую часть игры.

Однако самое интересное началось, когда интернет-детективы решили проанализировать фазу Луны на этом изображении. По их мнению, изображённая фаза соответствует 3 октября 2023 года. Это дало основание предполагать, что анонс GTA 6 может состояться именно в этот день.