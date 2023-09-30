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В Steam вышла приключенческая игра Torn Away от российской студии perelesoq

В цифровых магазинах Steam и VK Play состоялся релиз интерактивной игры Torn Away, действие которой происходит во времена Второй мировой войны. За создание проекта отвечала московская студия perelesoq, сообщает портал DTF.

Состоялся релиз игры Torn Away об ужасах Второй мировой войны глазами ребенка
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В Torn Away игрок управляет 10-летней девочкой Асей, которая оказывается в немецком трудовом лагере после начала войны. Героине удается сбежать, и, чтобы добраться до дома, она должна будет пройти через Германию и Польшу. Игра рассказывает о тяготах военного времени глазами ребенка. По словам разработчиков, сюжет игры вдохновлен реальными дневниками советских детей.

В 2022 году студия perelesoq потеряла часть команды, а литовский издатель Nordcurrent попытался аннулировать контракт и забрать права на игру. Однако разработчикам удалось отстоять свои права и довести проект до конца.

Torn Away доступна для покупки в Steam и в VK Play за 550 рублей. Игроки тепло встретили игру. Так, на момент написания заметки 98% отзывов в Steam являются положительными — в основном отмечают трогательный и эмоциональный сюжет проекта.

Ранее в Steam вышла игра «Симулятор русской деревни», в которой нужно варить самогон.

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