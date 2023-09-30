Состоялся релиз игры Torn Away об ужасах Второй мировой войны глазами ребенка

В цифровых магазинах Steam и VK Play состоялся релиз интерактивной игры Torn Away, действие которой происходит во времена Второй мировой войны. За создание проекта отвечала московская студия perelesoq, сообщает портал DTF.

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В Torn Away игрок управляет 10-летней девочкой Асей, которая оказывается в немецком трудовом лагере после начала войны. Героине удается сбежать, и, чтобы добраться до дома, она должна будет пройти через Германию и Польшу. Игра рассказывает о тяготах военного времени глазами ребенка. По словам разработчиков, сюжет игры вдохновлен реальными дневниками советских детей.

В 2022 году студия perelesoq потеряла часть команды, а литовский издатель Nordcurrent попытался аннулировать контракт и забрать права на игру. Однако разработчикам удалось отстоять свои права и довести проект до конца.

Torn Away доступна для покупки в Steam и в VK Play за 550 рублей. Игроки тепло встретили игру. Так, на момент написания заметки 98% отзывов в Steam являются положительными — в основном отмечают трогательный и эмоциональный сюжет проекта.