Ubisoft опубликовала главную музыкальную тему игры Assassin's Creed Mirage

Компания Ubisoft в преддверии релиза своей новой игры Assassin's Creed Mirage выпустила на YouTube заглавную музыкальную тему проекта.

В ней четко прослеживаются восточные мотивы, что соответствует сеттингу - события будут разворачиваться в Багдаде. Где-то даже можно услышать перекликающиеся мотивы из "Арабской ночи" диснеевского "Аладдина".

В целом трек получился достаточно воодушевляющим, не Ezio's Family Йеспера Кюда, конечно, но пойдет.

Выход Assassin's Creed Mirage на всех платформах состоится на следующей неделе - 5 октября.