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Украинская модель показала косплей на сексуальную эльфийку из Baldur's Gate 3

Украинская модель Sai Westwood опубликовала фотосессию в косплее на Шэдоухарт из нашумевшей RPG Baldur's Gate 3. Это сексуальная полуэльфийка, с которой игроки чаще всего заводили романы.

Украинская модель показала косплей на сексуальную эльфийку из Baldur's Gate 3
© социальные сети Sai Westwood

Sai Westwood выбрала для образа легкое и очень откровенное платье, которое просвечивает почти все прелести модели. Она также в точности передала облик героини, повторив шрам на лице и прически Шэдоухарт.

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Ранее девушка показала альтернативный наряд Шэдоухарт:

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По Baldur's Gate могут снять сериал — фанаты просят не делать этого Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PlayStation 5. До конца 2023 года ожидается релиз на Xbox Series.

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