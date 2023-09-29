Украинская модель показала косплей на сексуальную эльфийку из Baldur's Gate 3

Украинская модель Sai Westwood опубликовала фотосессию в косплее на Шэдоухарт из нашумевшей RPG Baldur's Gate 3. Это сексуальная полуэльфийка, с которой игроки чаще всего заводили романы.

© социальные сети Sai Westwood

Sai Westwood выбрала для образа легкое и очень откровенное платье, которое просвечивает почти все прелести модели. Она также в точности передала облик героини, повторив шрам на лице и прически Шэдоухарт.

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Ранее девушка показала альтернативный наряд Шэдоухарт:

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