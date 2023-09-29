Discord снова работает: сбои продлились около шести часов
Сервис Discord начал восстанавливаться, работа возобновилась примерно спустя шесть часов практически полной недоступности по всему миру. В компании подтвердили, что смогли справиться с проблемой и доступ восстановлен.
Если пользователи всё ещё сталкиваются с блокировкой, попробуйте перезапустить свои приложения Discord.
На сайте со статусом серверов также отображается. что у Discord больше нет никаких проблем, а доступ полностью восстановлен — всё работает на 100% возможностей. Также в компании подтвердили, что с блокировкой доступа столкнулась лишь часть пользователей.
Большую часть времени во время блокировки в Discord пыталась найти проблему — на само исправление ушло всего 20 минут, после чего доступ восстановился.
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