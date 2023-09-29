Первый топ-турнир по CS 2 пройдет в октябре

Турнирный оператор ESL объявил, что все последующие киберспортивные соревнования по Counter-Strike намерен проводить только на версии CS 2.

Первым таким турниром станет Intel Extreme Masters Sydney 2023. Он пройдёт в Австралии уже с 16 по 22 октября, команды разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс. Среди участников — G2, FaZe Clan, NAVI и Vitality, а также российские Cloud9 и BetBoom Team.

Также на Counter-Strike 2 пройдут LAN-турниры Roobet Cup 2023 и Thunderpick World Championship в конце октября. В то же время другие организаторы, например компания BLAST, планируют свои ближайшие на старой версии — CS:GO.