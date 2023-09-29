Фанаты раскритиковали Valve за оптимизацию Counter-Strike 2

Фанаты раскритиковали Valve за плохую оптимизацию Counter-Strike 2, которая на днях заменила ставшую легендарной Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Как сообщает 3DNews, пользователи оставили множество негативных отзывов, призвав вернуть прошлую версию игры или доработать эту.

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Напомним, что Counter-Strike 2 представляет собой версию CS:GO на движке Source 2. Сама CS:GO вышла еще в 2012 году и в течение 11 лет оставалась одной из самых популярных игр в Steam. При релизе новой игры всем пользователям автоматически выдали доступ к CS2, однако оригинальную игру удалили — на площадке теперь даже нет ее страницы.

Из CS:GO в новую версию перешли все предметы, стоимость некоторых из которых доходит до десятков тысяч долларов. При этом пропали некоторые игровые режимы, вроде «Гонки вооружений», а также все заработанные достижения.

Фанаты оказались раздражены таким решением Valve, ведь многие были не готовы проститься с CS:GO. Кроме того, новая версия имеет явные проблемы с оптимизацией — игроки жалуются, что после обновления частота кадров, так необходимая для шутеров, упала со 150-200 до 30-50.