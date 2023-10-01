Как играть в Brawl Stars в России: инструкция по скачиванию и обновлению

Brawl Stars — мега-популярная мобильная игра, однако разработчики закрыли к ней доступ для пользователей из России и Беларуси. Тем не менее, существуют способы обойти блокировку. Портал Т—Ж рассказал, как это сделать.

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Загрузка и обновление Brawl Stars на iOS

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Игра была заблокирована в российском App Store, но это не значит, что ее нельзя скачать в зарубежных версиях магазина. Для этого достаточно зарегистрировать иностранный Apple ID.

Выйдите из активного профиля Apple ID.

Откройте App Store.

Перейдите в настройки учетной записи.

Создайте новый аккаунт. Не забудьте поменять регион — например, на США.

Если вы не хотите заводить новый аккаунт Apple ID, то можно поменять регион старого, однако этот процесс значительно сложнее. Кроме того, вам придется удалить игру и скачать ее заново из App Store другого региона.

Для того, чтобы изменить регион учетной записи, на ней не должно быть активных подписок и подключений к семейному аккаунту!

Откройте App Store.

Перейдите в настройки учетной записи — «Страна или регион».

Нажмите «Изменить страну или регион».

Когда App Store предложит вам выбрать регион, выберите любой, кроме России и Беларуси.

Далее приложение попросит выбрать способ оплаты — вам нужна опция None, чтобы не вводить банковские данные.

В графе «Получатель выбранного счета» введите свои имя и фамилию латиницей.

В качестве адреса выставления счета укажите на латинице любой адрес в той стране, которую вы выбрали. Их можно поискать даже через Google Maps.

Наконец, App Store попросит указать номер телефона — подойдет в том числе и российский.

Готово! Теперь вы можете открыть магазин, найти в поиске Brawl Stars и скачать игру.

Загрузка и обновление Brawl Stars на Android

На Android можно прибегнуть к самому простому методу: установке приложения через APK-файл. Да, после каждого обновления игры вам придется заново скачивать свежий установочный файл, зато нет никакой мороки с созданием новых аккаунтов или манипуляцией старым.

Чтобы загрузить Brawl Stars, просто поищите актуальный APK-файл в Интернете. Но советуем скачивать подобные вещи только из проверенных источников: например, портала APKPure. После загрузки файла вам останется только открыть его на телефоне через любой файловый менеджер и установить приложение.

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