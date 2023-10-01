Лучшие игры детективы с захватывающим сюжетом

Детективные игры — большая редкость в современной игровой индустрии. Разработчики редко принуждают игроков всерьез искать улики, допрашивать подозреваемых и делать уместные выводы, но порой все же встречаются проекты, которые действительно заставляют поломать голову. Мы собрали лучшие игры с детективными историями.

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Return of the Obra Dinn

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Корабль-призрак, считавшийся потерянным на протяжении целых пяти лет, неожиданно возвращается в родной порт… Правда, совершенно без команды, пассажиров и груза. Человеческие останки и повреждения деревянного корабля намекают на то, что на борту «Обры Динн» произошло нечто трагическое — и игроку в роли страхового агента Ост-Индской компании предстоит разгадать тайну. А для этого необходимо выяснить судьбу каждого из 60 членов экипажа, руководствуясь только логикой, грузовым манифестом и магическими часами, которые позволяют заглянуть в прошлое.

Steam

Hypnospace Outlaw

Строго говоря, Hypnospace Outlaw — не совсем детектив. Скорее нечто вроде симулятора интернет-модератора в Сети, напоминающей реальный Интернет эпохи dial-up модемов. Игрок изучит множество личных блогов, страничек по интересам, странных форумов и других сайтов в поисках запрещенных материалов, а параллельно выяснит, почему же вымышленный Интернет стал настоящей страной грез.

Steam

Shadows of Doubt

Shadows of Doubt совсем недавно вышла в ранний доступ Steam, но поклонникам детективного жанра уже стоит присмотреться к проекту. Дело в том, что это абсолютно уникальная по задумке игра: процедурно генерируемый симулятор детектива, где игрок свободно исследует целый город и распутывает разные дела. Конечно, из-за своей процедурной природы загадки Shadows of Doubt не всегда получаются хитроумными, зато игрок действительно сам решает, как вести дело. Проникновение в дома подозреваемых, сбор улик и поиск отпечатков пальцев, обзвон потенциальных свидетелей, слежка, гражданские аресты — вариантов много, и каждый хоть раз пригодится.

Steam

Her Story

Полиция взяла интервью у девушки, чей муж пропал без вести в 1994 году. Офицеры опросили ее целых семь раз, и, кажется, разузнали все, что могли… Но что-то подсказывает, что она не рассказала всей правды. Her Story предлагает игроку распутать клубок лжи, просматривая кадры живой съемки из полицейской базы данных. Чем больше ключевых слов вы поймаете, тем больше клипов вы сможете найти в архиве — и из них постепенно сложится настоящая картина произошедшего.

Steam

L.A. Noire

Пожалуй, один из самых культовых проектов Rockstar. L.A. Noire — классический нуарный детектив в лучших традициях старого Голливуда, который рассказывает историю обычного полицейского Коула Фелпса. За свою долгую карьеру он прошел самые разные департаменты службы, от дорожной инспекции до расследования убийств. Дела нельзя назвать сложными, но в чем L.A. Noire не откажешь, так это в кинематографичности.

Steam

Paradise Killer

Paradise Killer — не самый ортодоксальный детектив в подборке, но при этом, наверное, наиболее соответствующий канонам жанра. Могущественный культ, возводящий искусственные острова вне пространства и времени, пытается оживить космическое божество, но глава организации внезапно погибает в собственных покоях. Каждый из его эксцентричных подручных может быть причастен к убийству — однако на этом заговор далеко не ограничивается. Paradise Killer есть, за что критиковать, но при этом она мало на что похожа: как в плане эстетики, так и в плане механик.

Steam

Chinatown Detective Agency

Наконец, суть Chinatown Detective Agency прямо в названии: игрок примерит на себя роль бывшего агента Интерпола, которая открыла собственное детективное агентство в сердце Чайнатауна. Но для расследования дел предстоит не только решать головоломки, но и искать реальную информацию в Интернете: от специфических цитат до адресов и прочих данных.