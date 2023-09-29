Discord столкнулся со сбоями по всему миру

Днём 29 сентября популярное приложение Discord столкнулось с техническими проблемами. Пользователи со всех точек планеты начали жаловаться на невозможность войти в программу — вместо этого им сообщают о блокировке их IP-адреса. Однако каких-либо противоправных действий они ранее не совершали.

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Судя по сервису Downdetector, проблема носит массовый характер не только в самом приложении, но и в веб-версии программы. С окном блокировки также столкнулась и редакция «Чемпионата». С чем связана ошибка подключения и как долго она будет продолжаться, неизвестно.