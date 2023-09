Sony скрыла все упоминания ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

Осенью 2021 года холдинг Embracer Group анонсировал ремейк культовой игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Разработку поручили компании Aspyr, которая до этого в основном занималась портированием других классических проектов на современные платформы, включая мобильные версии оригинальной Star Wars: Knights of the Old Republic.