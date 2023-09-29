Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2023

Сентябрь подходит к концу — а октябрь обещает стать крайне насыщенным на крупные игровые релизы. Правда, до выхода второго «Человека-паука» и Alan Wake еще долго: чтобы скрасить ожидание, мы собрали подборку отличных бесплатных игр на выходные.

© Steam

Видео дня

В Epic Games Store можно забрать Model Builder: симулятор сборки моделей кораблей, военной техники, фигурок и многого другого. Игра неплохо передает маленькие прелести реального хобби — от подготовки отдельных деталей до покраски готовой модели. Само собой, в Model Builder есть и творческий режим для любителей снимать красивые скриншоты. Игру можно бесплатно добавить в библиотеку до 5 октября.

EGS

Помимо этого, на раздачу в Epic Games Store вышла Soulstice: хардкорный экшен о двух проклятых сестрах, которым предстоит защитить мир от вторжения чудовищ. Нюанс в том, что каждая из сестер обладает своими особенностями, однако игрок управляет ими одновременно. Бриар сражается с противниками в рукопашном бою, а Лют в форме призрака поддерживает ее магическими умениями. Soulstice также бесплатна до 5 октября.

EGS

Королевская битва по мотивам популярного экшен-аниме My Hero Academia. Собственно, это описание рассказывает все, что нужно знать об игре: масштабные битвы на 24 игрока, красочный ростер, куда вошли многие герои и злодеи аниме, прокачка, необязательная косметика… Иными словами, люди, не знающие первоисточник, ничего нового для себя не найдут. А вот поклонникам My Hero Academia можно попробовать.

Steam

Winds of Change — бесплатный пролог грядущей экшен-RPG StormEdge. Игрок примерит на себя роль могущественной волшебницы, которая сражается против стражей таинственного леса. Поклонникам Vampire Survivors и Diablo может понравиться динамичная боевая система, большой арсенал заклинаний и битвы с участием орд противников.

Steam

Аскетичный хоррор, где игроку необходимо выбраться из монохромного лабиринта, пока его преследуют жуткие чумные доктора. Иными словами, представьте геймплей и механики Pac-Man, но на базе хоррора с отличным визуальным стилем. The Paper Trials проста, но вполне может занять на несколько вечеров.