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«Это очень большие проекты»: Сэм Лейк — о ремейках Max Payne

Креативный директор Remedy Сэм Лейк в интервью изданию VGC рассказал, как у команды продвигается разработка ремейков Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne.

Сэм Лейк рассказал о ремейках Max Payne
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По словам Лейка, эти ремейки — действительно огромные проекты, для работы над которыми нужно вложить много сил и ресурсов.

Это важное начинание в том смысле, что даже если это старые игры, просто подумав о том, чтобы привести их в соответствие с современными стандартами и объединить в одно целое, вы можете увидеть, что это большой-пребольшой проект.

Когда его спросили, будет ли он играть роль Макса из первой игры, Лейк рассмеялся. Он отказался комментировать это.

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